A primeira reclamação partiu do vereador Sassá da construção civil, que integra a base aliada do prefeito David Almeida. O parlamentar relatou que suas solicitações de recapeamento na zona norte de Manaus estão sendo ignoradas pelo responsável do Distrito de obras do bairro Cidade Nova e ameaçou o prefeito.

Para amenizar os ânimos, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, David Reis, apontou que não teria dúvidas de quem o prefeito iria tomar partido.

Durante a sessão plenária, o vereador Allan Campelo do PSC mostrou, por meio de vídeo, a solicitação dos moradores do bairro São Pedro, localizado na zona leste. As imagens mostravam as péssimas condições e o mato tomando conta da via.

No entanto o parlamentar pediu paciência da população e culpou os governos anteriores pela situação vivenciada pelos moradores.

O Programa Asfalta Manaus, lançado pela Prefeitura e Governo do Amazonas em abril deste ano, pretende asfaltar mais de 10 mil ruas em toda a cidade. As obras começaram na semana passada. A iniciativa tem 31 frentes de obras e 14 empresas foram contratadas para dar andamento ao Asfalta Manaus. Serão mais de R$162 milhões de investimento nas duas fases.

Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Robervaldo Rocha – Dicom/CMM

