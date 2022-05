Avalie o post

Manaus (AM) – A Assembléia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou com unanimidade na Casa, o Projeto de Resolução nº30/2022, o qual concede a Medalha Ruy Araújo ao ex dirigente da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), Sabá Reis (Avante). A aprovação dos parlamentares foi realizada nesta quarta-feira (11).

O ex-deputado, que ainda esta semana recebeu na Câmara Municipal de Manaus (CMM), através da propositura do vereador Lissandro Breval (Avante), uma honraria pelos seus trabalhos frente à Secretaria, recebe também a Medalha pela Aleam, após matéria proposta pelo deputado estadual Sinésio Campos (PT).

Ao Em Tempo, Sabá afirma que nunca imaginou receber uma honraria neste nível e fez um agradecimento aos membros da Assembleia.

“Eu atribuo essa honraria ao reconhecimento do trabalho que fizemos ao longo da vida e principalmente ao trabalho que fizemos agora na prefeitura de David Almeida na Secretaria de Limpeza Pública”, afirmou.

Ele salienta que as duas honrarias terem sido aprovadas por vários parlamentares da CMM e Aleam, é motivo de muita felicidade.

“Eu confesso que nunca imaginei que pudesse receber esse tipo de homenagem e ela me impõe a obrigação de continuar sendo uma pessoa honrada e me motiva a continuar trabalhando mais”, finalizou.

A Medalha Ruy Araújo, instituída em 1981 pela deputada estadual Socorro Dutra Lindoso, é uma homenagem da Aleam para quem atua de maneira honrosa e se destaca no meio político, jurídico ou cultural, e demais segmentos da sociedade amazonense.

Edição Web: Bruna Oliveira

