Avalie o post

Manaus (AM) – O policiamento especializado no combate aos crimes contra a mulher e resultaram na diminuição das ocorrências de violência doméstica em Manaus.

Os dados são do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), que demonstram redução de 22% nas ocorrências de janeiro a março.

Segundo dados do Ciesp, no primeiro trimestre deste ano, foram registradas 480 ocorrências de violência doméstica na capital, contra 616 no mesmo período do ano passado.

De acordo com o coordenador do Ciesp, major Rouget Brito, o resultado da diminuição é a integração dos departamentos de segurança e o policiamento ostensivo em todas as zonas da capital.

“O programa Amazonas Mais Seguro é um programa mais amplo, e trouxe o plano estadual de segurança pública. Esse indicador de violência doméstica e lesão corporal é um dos indicadores estratégicos do plano que são monitorados mensalmente. Todos os dias são coletadas informações para verificar estatísticas e atuação. É mais um indicador, e graças ao esforço e ao trabalho em conjunto integrado da segurança pública, teve essa redução.” disse o coordenador.

O programa Amazonas Mais Seguro elencou seis eixos prioritários no combate à criminalidade, sendo eles: operações, inteligência da segurança pública, capacitações, aquisições, infraestrutura e programas sociais.

O conjunto de ações está sendo trabalhado de forma integrada para redução dos índices de crimes no Amazonas.

*Com informações da Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

source