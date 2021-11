Avalie o post

Thiago Feitoza venceu na categoria Liderança em Veículo de Comunicação. Premiação ocorreu na noite desta terça-feira (16), em São Paulo

São Paulo – O jornalista Thiago Feitoza, diretor da Record News, venceu o Prêmio Comunique-se de 2021 na categoria Liderança em Veículo de Comunicação. A premiação ocorreu na noite desta terça-feira (16), em São Paulo.

Esta foi a 18ª edição do prêmio, considerado o ‘Oscar do Jornalismo Brasileiro’. No discurso, Feitoza citou os desafios de comandar o canal durante a pandemia e agradeceu a equipe da Record News.

“O exercício do jornalismo é uma missão social que tem que ser tratada com muito amor, carinho e muita admiração. Não é fácil ser jornalista no Brasil”, declarou o diretor de jornalismo de programação da Record News.

Veja o discurso do jornalista na íntegra.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

