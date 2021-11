Avalie o post

A vítima estava no local, consumindo entorpecentes, na companhia de um indivíduo não identificado

Manaus – Um homem não identificado, foi assassinado a golpes de arma branca, por volta de 00h30 desta quarta-feira (18), na avenida Espanha, Conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona sul da capital.

(Foto: Luana Lima / GDC)

Conforme informações repassadas pelos policiais da 16a Companhia Interativa Comunitária, que atenderam a ocorrência. A vítima estava no local, consumindo entorpecentes, na companhia de um indivíduo não identificado.

Ainda conforme a polícia, supostamente, os dois tiveram um desentendimento e o indivíduo armado com uma faca, desferiu três golpes contra a vítima que veio a óbito no local.

Câmeras de segurança de residências no local, devem ajudar a polícia a identificar o autor do crime. Os policiais isolaram a área e acionaram o a equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) que esteve no local e realizou a perícia.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo da vítima. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte