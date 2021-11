Avalie o post

Barezão 22 deve acontecer entre 26 de janeiro e 2 de abril. Competição seguirá regulamento da última edição do Estadual

Manaus – O campeonato Amazonense 2022 deve acontecer entre os dias 26 de janeiro e 2 de abril. As datas e a fórmula de disputa da próxima edição do Campeonato Estadual foram discutidas na tarde desta terça-feira (16), em reunião do Conselho Técnico realizada no auditório Antônio Prudente da Costa, na sede da Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Dirigido pelo vice-presidente da entidade no exercício da presidência, Pedro Augusto, o encontro contou a participação de representantes de nove clubes.

Foram definidas 12 equipes participantes para a competição, com a fórmula de disputa inicialmente mantida: todos se enfrentam entre si em turno único, com as oito primeiras equipes avançando às quartas de final) e as demais rebaixadas à Série B. Todos os mata-matas em ida e volta, com vantagem do mando de campo e do empate no placar agregado para os times de melhor campanha na primeira fase.

“Foi uma reunião extremamente proveitosa, com a participação de nove presidentes e isso já demonstra o interesse e a vontade de fazer uma competição bem disputada. Os clubes discutiram, debateram e tenho certeza de que será um 2022 muito promissor”, avaliou o vice-presidente no exercício da presidência da entidade máxima do futebol amazonense.

Participaram e deliberaram sobre as primeiras decisões para o Barezão 22 os representantes dos seguintes clubes: Manaus, Amazonas, Nacional, Princesa do Solimões, Penarol, Manauara, Clipper, Iranduba e Operário. A segunda reunião do Conselho Técnico para o próximo Estadual será realizada na próxima quinta-feira (25), no auditório da sede da FAF.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

