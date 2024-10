Com 99,59% dos votos apurados nas urnas dos colégios eleitorais pelo Tribunal Superior Eleitoral (TRE-AM), os candidatos David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (Partido Liberal) vão disputar o 2º turno das eleição para a Prefeitura de Manaus.

De 1.162.249 de votos apurados, até às 18h30 – hora Manaus -, David Almeida tinha 353.473 (32,16%) dos votos, contra 274.174 (24,94%).

Uma pesquisa de boca de urna já mostrava o favoritismo dos dois para um segundo turno. O atual prefeito e candidato a reeleição David Almeida com 37,4%, contra 21,4% de Alberto Neto

O resultado pega os manuaras de surpresa. David sempre liderou as pesquisas de opinião, mas a disputa do segundo lugar era acirrada entre o candidato do governador Wilson Lima, do União Brasil) e deputado federal Amom Mandel, do Cidadania.

O quadro deu uma reviravolta nas últimas horas e o presidente da Assembleia Legislatva do Estado (Aleam), Deputado Roberto Cidade, foi atropelado por Amom e o Capitão Alberto Neto, que contou com o reforço de Bolsonaro em sua campanha, com a vinda do ex-presidente a Manaus, semana passada.

Outro ato político relevante, também na semana que passou, respingou no canditato do governo e pode ter afetado negativamente sua performance no pleito. Uma reunião na casa de uma parente foi gravada com o alto escalão do Executivo estadual com o objetivo de prejudicar a campanha do candidato a Prefeitura de Parintins, Matheus Assayag (PSD), apoiado pelo prefeito do municpio, Bi Garcia.

No encontro foi tratado de como beneficiar a candidata do União Brasil, apoiada pelo governador, Brena Dianaá, com o uso da máquina do estado. Secretários e comandantes da Polícia Militar, envolvidos no caso, foram exonerados e o governador está sendo investigado pelo Ministério Público do Estado (MPAM).

Quem são

Atual prefeito da capital do Amazonas, David Almeida é formado em direito e ingressou na carreira política em 2004 quando foi candidato a vereador. Deputado estadual durante três mandatos seguidos, Almeida também assumiu o governo do Amazonas após a cassação de José Melo de Oliveira e o do seu vice pelo TSE, em 2017. Tentou a eleição a governador do estado em 2018, mas foi derrotado. Agora, tenta a reeleição para prefeito de Manaus pelo partido Avante.

Alberto Neto, ou Capitão Alberto Neto, é deputado federal pelo Amazonas desde 2022. Antes, se candidatou a prefeito de Manaus em 2020, mas saiu derrotado. Nas eleições de 2024, pela segunda vez, Neto tenta pelo cargo de prefeito pelo Partido Liberal. Capitão da Polícia Militar, Alberto tem como suplente a empresária e professora Maria do Carmo, do Partido Novo. A dupla faz parte da coligação Ordem e Progresso, com os partidos PL e Novo.

O post David Almeida e Capitão Alberto Neto vão disputar o 2º turno em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.