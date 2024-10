Com 90% das urnas apuradas, Manaus terá um segundo turno entre David Almeida (Avante) e Alberto Neto (PL), no próximo dia 27 de outubro.

David Almeida teve 31,98% votos válidos e Alberto Nerto tem 25,07%.

Amom Mandel (Cidadania) ficou no 3º lugar, com 19,18%; seguido de Roberto Cidade (UB), com 16,93% ; e Marcelo Ramos (PT), com 6%.