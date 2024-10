O técnico Dorival Júnior terá uma seleção brasileira bastante desfigurada na rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Apenas neste domingo foram dois cortes. Depois e anunciar que Vinicius Júnior estava fora contra Chile (dia 10) e Peru (dia 15), outro jogador do Real Madrid acabou cortado: Éder Militão. O zagueiro dá lugar a Fabrício Bruno, do Flamengo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Eder Militão havia sido substituído diante do Lille, pela Liga dos Campeões, acusando um problema muscular. Mas voltou diante do Villarreal, neste sábado – entrou no segundo tempo – o que dava a impressão que estava recuperado. O problema persistiu, contudo. “Fabrício Bruno, do Flamengo, foi convocado neste domingo (6) para a seleção brasileira, que enfrenta o Chile, na quinta (10), em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ele foi chamado para o lugar de Éder Militão, do Real Madrid, da Espanha”, anunciou a CBF.

“O atleta deixou a partida do clube espanhol pela La Liga no sábado (5) reclamando de dores musculares na coxa esquerda. Ele foi submetido neste domingo em São Paulo a exames, que constataram uma lesão muscular pequena na coxa esquerda que o impede de atuar nos dois jogos do Brasil”, completou a CBF, revelando que o jogador já estava no País para se apresentar à seleção brasileira.

Os jogadores se reúnem com a comissão técnica nesta segunda-feira (7), para treinos no CT do Palmeiras. O corte de Eder Militão é para evitar um agravamento da contusão. Ele é o quinto jogador cortado por lesão, o quarto titular. Antes, Dorival Jr. Teve de substituir o goleiro Alisson, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Vini Jr. Bremer, que poderia ser uma alternativa para a vaga de Militão, foi o primeiro cortado, com lesão grave no joelho, com Beraldo chamado.

Marquinhos e Gabriel Magalhães devem ser os zagueiros nos dois jogos, com Abner e Alex Telles disputando uma vaga na esquerda. Ederson tem tudo para assumir o gol e Raphinha ganha força para ser o titular no lugar de Vini Jr.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes