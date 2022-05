Avalie o post

Na noite desta sexta, 13 de Maio, aconteceu a culminância cultural da 1ª Etapa do Projeto Psicoorienta desenvolvido pela Coordenadoria Regional de Educação de Barcelos.

O projeto visa promover orientação vocacional e profissional aos alunos do Ensino Médio das escolas de Barcelos. Esse projeto piloto que se inicia em Barcelos servirá de modelo a todas as escolas do estado do Amazonas.

O Projeto idealizado pela Psicóloga Stheffane Teixeira sob a coordenação do professor Sebastião Machado e apoio do professor/vereador Josias Benfica, teve pleno êxito nessa primeira etapa. Todos os gestores escolares apoiaram o projeto (Edna, Janderci e irmã Rita) e, ainda os professores do Projeto de vida (Martinho, Adriana e Maria José).

A culminância foi com a feira das profissões apresentadoras pelos alunos das escolas Angelina Palheta Mendes, Pe. João Badallotti e São Francisco de Sales (com apresentações musicais, coreografias e apresentação nos stands).

O público presente foi brindado com a apresentação da Banda do 3º BIS do Exército e Coral Vozes da Amazônia. Foram parceiros nesse evento a Secretaria Municipal de Educação - Semed, Secretaria Municipal de Saúde - Semsa, Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, Guarda Municipal, Conselho Tutelar e Polícia Militar.

A coordenação agradece a todos os participantes pelo empenho e dedicação ao Projeto Psicoorienta.

