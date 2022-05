Avalie o post

Manaus (AM) – Um morador de rua, até o momento não identificado, foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (13), na rua Visconde de Mauá, no bairro Centro na Zona Sul da cidade.

De acordo com as informações repassadas aos policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava andando na rua quando um ocupante de uma motocicleta, de placa e modelo não identificado, se aproximou e efetuou cerca de três tiros.

Ainda conforme as informações das autoridades, a vítima se trata de um morador de rua que, segundo os populares, tinha o costume de pedir dinheiro na região. Após a ação criminosa o autor do disparo fugiu do local.

Câmeras de segurança de prédios da área poderão ajudar a polícia a identificar o assassino.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

