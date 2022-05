Avalie o post

Nos três primeiros meses do ano, o Amazonas apresentou desempenho positivo na compra e venda no setor imobiliário. De acordo com dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi), a soma de vendas de imóveis no período foi de mais de 350 milhões de reais.

Ainda de acordo com a associação, esse foi o melhor resultado desde o ano de 2017. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o valor, que era de 160 milhões, mais do que dobrou, com alta acima de 100%.

“Nós conseguimos crescer 118% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, que foi um período complicado, fomos assolados pela segunda onda da covid-19, muita gente em casa. Mas tivemos sim em 2022 um primeiro trimestre histórico em 2022, mesmo num momento extremamente adverso: juros altos, inflação em alta, clientes preocupados”, disse.

As informações fazem parte do estudo de Indicadores de desempenho imobiliário, e mostram, ainda, os bairros que mais tiveram unidades vendidas. Foram eles: Parque Mosaico, Ponta Negra, Colônia Terra Nova, Tarumã e Lago Azul.

