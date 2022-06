Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos firmaram um acordo com uma rede de salões de beleza presente em aeroportos do país para facilitar a identificação de novas variantes da Covid-19.

A iniciativa começou, pois, apesar de novas cepas surgirem dentro dos países, os aeroportos são a principal porta

A parceria do CDC foi fechada com a XpressSpa, conhecida pelos serviços de manicure e massagens nos aeroportos. Com a chegada da pandemia de Covid-19, a empresa fechou 50 de suas unidades e se voltou aos testes de Covid-19 para conseguir sobreviver a crise econômica gerada pela crise mundial.

A empresa de spas criou a XpresCheck em parceria com a Ernst e com o laboratório Ginkgo Bioworks para detectar a presença da Covid-19 em aeroportos. Com a criação da rede, o CDC logo se interessou para facilitar o controle sanitário e até anteceder a chegada de possíveis novas variantes da doença.

Imagem: grandbrothers/Shutterstock

O início da parceria aconteceu em agosto de 2021 em três aeroportos e o projeto foi muito bem sucedido e agora receberá mais investimento. “A disseminação de doenças relacionadas a viagens continuará sendo um fator de novas epidemias e novas pandemias”, afirmou o líder de inovação na Concentric by Ginkgo, Renee Wegrzyn.

“Vemos isso como a pedra angular de qualquer sistema de alerta precoce que os Estados Unidos precisam construir para a preparação para pandemias a longo prazo”, continuou.