O Sebrae está com inscrições abertas para a seleção de bolsistas no Amazonas por meio do Programa ALI – Agentes Locais de Inovação, estão sendo oferecidas bolsas de até R$ 5 mil. Os interessados podem se candidatar até a data limite de 20 de junho de 2022 às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), horário de Manaus.

Conforme o Sebrae, as oportunidades são de 15 vagas para as cidades de de Manaus, Itacoatiara, Manacapuru, Barcelos, Maués e Tefé.

Para participar é preciso ter nível superior completo em qualquer área do conhecimento descrito no edital e experiência profissional de pelo menos seis meses.

Os bolsistas serão capacitados pelo Sebrae Amazonas para atuar junto às micro e pequenas empresas (MPE), levando ferramentas e soluções de inovação por meio de visitas técnicas, acompanhamento e diagnóstico”, divulgou o Sebrae.

