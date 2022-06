A franquia “Predador” vai ganhar um quinto filme, e desta vez trata-se de um prelúdio, que acaba de ganhar um novo trailer e pôster oficial.

O novo filme, quinto da franquia, se passará muito antes dos eventos do filme de 1987 com Arnold Schwarzenegger. Ambientado em 1719, a nova ação de ficção científica “Prey” será o primeiro prelúdio da série. Se nos demais filmes vemos soldados da era moderna enfrentando a espécie alienígena, no novo filme teremos nativos americanos da Nação Comanche vivendo tal pesadelo.

Assista ao trailer oficial de “Prey” abaixo:

“Prey” tem direção de Dan Trachtenberg e o trailer tem foco em Naru, uma jovem que busca se tornar uma guerreira Comanche vivida por Amber Midthunder. Embora ela encontre dificuldades para convencer a tribo de que é uma caçadora boa o suficiente para se tornar uma guerreira, Naru é quem vê um sinal no seu e, ao se caçar um urso, ela fica cara a cara com o predador.

Em seguida, inicia-se a tentativa de Naru, cuja jornada para proteger seu povo o filme acompanhará, de vencer o predador e lidar com outras ameaças – afinal vemos no final do trailer que, além do predador assassino, os Comanches também precisam enfrentar os colonizadores, que dão as caras na floresta.