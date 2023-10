O conselheiro Ari Moutinho foi afastado do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), nesta quinta-feira (26). A decisão é da Segunda Câmara do TCE-AM e foi publicada no Diário Oficial do Órgão. O afastamento foi assinado pelo corregedor-geral, Conselheiro Relator Júlio Pinheiro.

Ari Moutinho foi afastado do TCE após denúncias de agressão contra a conselheira Yara Lins, próxima presidente da corte. Durante a eleição, Yara denunciou ter sido xingada e vítima de ameaças do par. Imagens de câmaras presentes no local chegaram a registrar o momento em que os dois conversam.

“O afastamento preventivo é cabível quando for vislumbrado que o acusado, caso mantido seu livre acesso à repartição, poderá trazer qualquer prejuízo à apuração, de modo que é medida cautelar que tem como objetivo manter a integridade da instrução probatória. O instituto afasta o servidor de suas tarefas e impede seu acesso às dependências da repartição como um todo”, diz trecho da decisão.

Na época das denúncias, Ari Moutinho afirmou que recebeu as acusações com surpresa e negou ter feito os xingamentos.