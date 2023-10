Os municípios de Presidente Figueiredo e Apuí, no Amazonas, entraram em estado de alerta devido à seca, segundo o mais recente boletim divulgado pela Defesa Civil do estado, na tarde desta quinta-feira (26). Os demais 60 municípios do estado estão em situação de emergência, com 608 mil pessoas afetadas.

Segundo a Defesa Civil, 158 mil famílias foram afetadas pela seca deste ano. Em razão da seca no estado, o governador, Wilson Lima decretou, em setembro, situação de emergência em 55 dos 62 municípios do estado.

No período de janeiro deste ano a 24 de outubro foram registrados 18.090 focos de calor no estado, dos quais 2.500 na região metropolitana de Manaus. Somente em outubro, até o momento, foram 3.288 focos, mais do que o dobro do mesmo período do ano passado, quando foram notificados 1.335 focos de calor.

Em Manaus, a seca é a pior em 121 anos. A cota do Rio Negro nesta quinta-feira (26) está em 12,70m, a menor já registrada desde 1902, quando começaram as medições do volume do rio. O recorde de alta foi de 30,02 metros em 16 de junho de 2021.

Conforme a Defesa Civil, a previsão é que, devido a influência do fenômeno climático El Niño, que inibe formação de nuvens de chuva, a estiagem deste ano seja prolongada e mais intensa, se comparada a anos anteriores.

Rio Negro

O rio Negro começou a apresentar movimento de desaceleração na descida das águas nessa quarta-feira (25). O nível chegou a 12,73 metros, diminuindo apenas 6 centímetros, marca que não era registrada deste o mês de agosto, quando a estiagem ficou mais acentuada.

Nesta quinta-feira (26), a descida do rio foi ainda menor, apenas 3 centímetros, ficando em 12,70 metros, segundo dados da medição feita pelo Porto de Manaus.

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) apontou que o processo de vazante continuará até o final deste mês de outubro.