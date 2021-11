Avalie o post

Manaus – O tempo seco é um dos principais fatores externos que predispõem alterações na pele dos idosos, que já sofrem com a perda natural da hidratação e elasticidade do maior órgão do corpo humano. É natural que esse grupo etário apresenta mais coceiras, causando micro lesões, já que a aparência da pele com o tempo se torna mais seca, tornando-a mais sujeita a machucados e infecções. A coordenadora técnica de uma rede de cuidadores de idosos, Janaína Rosa, separou algumas dicas para os cuidados diários.

É natural que esse grupo etário apresenta mais coceiras, causando micro lesões, já que a aparência da pele com o tempo se torna mais seca (Foto: Divulgação)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

