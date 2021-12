5/5 - (1 vote)

O horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus sofrerá alteração, nesta quarta-feira (8), por conta do feriado de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira do Amazonas.

Confira os horários aqui:

Comércio da Região Central – Das 08h às 13h (Horário sugerido)

Shoppings:

– Amazonas Shopping – 12h às 22h (Lojas Âncoras); 14h às 22h (Demais lojas); 12h às 22h (Praça de Alimentação)

– Manauara Shopping – 13h às 22h (Lojas Âncoras); 14h às 22h (Demais lojas); 12h às 22h (Praça de Alimentação)

– Ponta Negra – 12h às 22h (Lojas Âncoras); 14h às 22h (Demais lojas); 12h às 22h (Praça de Alimentação)

– Manaus Plaza – 14h às 20h (Lojas); 11h às 20h (Praça de Alimentação)

– Via Norte – 12h às 21h (Lojas Âncoras); 14h às 21h (Demais lojas); 12h às 21h (Praça de Alimentação)

– Shopping Grande Circular – 10h às 22h

– Sumaúma Park Shopping – 10h às 22h

– Millennium – 09h às 21h

– UAI Shopping – 10h às 20h (Lojas); 10h às 21h (Praça de Alimentação)

– Studio 5 – 10h às 22h

Fonte: Fecomércio AM

Fotos: Divulgação