Apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19, com dose única ou as duas doses, e uso de máscara serão obrigatórios

Manaus – A apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 com a dose única ou as duas doses, além do documento oficial e o uso de máscara serão exigidos para acesso e permanência na 43ª Expoagro. O evento começará nesta quinta-feira (9) e vai até domingo (12), das 9h às 22h, com limite de 50% da capacidade do espaço para o público.

A exposição, que ocorrerá em formato híbrido, será realizada no Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Todas as programações serão gratuitas, incluindo palestras e cursos, além de shows musicais com atrações locais.

Para evitar a propagação da Covid-19, as medidas de prevenção estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e as recomendações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) serão seguidas.

43ª Expoagro começará nesta quinta-feira, 9, e vai até domingo, 12 (Foto: Reprodução / Internet)

A programação de shows começa nesta quinta-feira (9), com apresentações do grupo Kblocos, Jean Sarrafo e Daniel Trindade. Na sexta-feira (10) é a vez de Nelly Miranda, e Igor Oliveira e banda. As atrações continuam no sábado (11), com apresentação da cantora Liah Oliveira e Guto Lima. E finalizando a agenda musical, domingo (12) tem show do cantor Nill Moreno e da Banda John Veiga.



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

