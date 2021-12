5/5 - (1 vote)

A operação “Carga Pesada” realizada pelo IMMU (Instituto Municipal de Mobilidade Urbana) nesta terça-feira (07) realizou 136 abordagens, emitiu 33 autuações e fez a remoção de três veículos na Avenida Rodrigo Otávio, em Manaus.

Entre as irregularidades identificadas estão: veículo com má conservação para trafegar, pneu sem condições de uso e documentação atrasada



A ação de fiscalização começou por volta de 9h30 e encerrou às 11h, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (Bptran).

A operação visa coibir irregularidades cometidas por condutores de veículos pesados. Foram fiscalizados também itens da parte mecânica dos veículos, estado geral dos pneus e documentação, entre outros. Com isso, o Instituto espera diminuir os impactos e mortes no trânsito que ocorrem, especialmente, naquela área.

