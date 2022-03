Avalie o post

O mês de março é dedicado ao Combate à Tuberculose, doença que atinge mais de 10 milhões de pessoas no mundo. Este ano, o tema da campanha é “Prevenção como melhor estratégia” reforça os cuidados necessários para reduzir o aumento de casos.



Só no Amazonas, foram 3.209 casos da doença em 2021, 12% a mais que no ano anterior, quando pouco mais de 2.850 foram registrados.

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Controle à Tuberculose, Lara Bezerra, a doença afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer outros órgãos e sistemas.

“A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa. Os principais sintomas são tosse por mais de duas semanas, acompanhada de secreção ou não, febre baixa, perda de peso. É recomendado que pessoas com tosse por mais de duas semanas sejam examinadas, procurando unidade de saúde para realização do exame de escarro. A transmissão da tuberculose ocorre quando ao falar e espirrar, e principalmente ao tossir, pessoas com a doença ativa lançam as partículas em forma de aerossóis, que contém bacilos, podendo assim, transmitir a doença para outras pessoas”, disse.

Ouça esta reportagem em áudio:

O tratamento é gratuito e dura cerca de seis meses, é feito à base de antibióticos, mas o ideal é não ser infectado pela doença. A forma mais eficaz de se prevenir é a vacinação, aplicada ainda nos primeiros anos de vida. Ela garante a proteção do organismo contra formas graves da tuberculose.

Além disso, hábitos de vida saudáveis, como alimentação adequada, sono regular e a prática de exercícios físicos também ajudam na prevenção, além de manter o ambiente em que mora sempre limpo.

Rebeca Beatriz -Rádio Rio Mar

Com informações da Assessoria de Imprensa*

Fonte