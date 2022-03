Avalie o post

O “Huck” do Universo Cinematográfico da Marvel comentou sobre a importância da participação de todos no pleito eleitoral

Brasília – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou no mês de fevereiro o menor número adolescentes de 16 e 17 anos com título de eleitor. O número é o menor da história. Para se ter ideia, foram contabilizados mais de 830 mil jovens que tem o documento, diferente das últimas eleições gerais que contabilizaram 1,4 milhão de eleitores aptos nessa faixa etária.

(Foto: Reprodução)

Após a divulgação dos dados, vários famosos incentivaram, via redes sociais, que adolescentes emitam o documento para participarem do pleito este ano.

Larissa Manoela, Anitta, Bruna Marquezine, Juliette, Lucas Rangel e até o ator norte-americano Mark Ruffalo, intérprete do “Huck” no Universo Cinematográfico Marvel, publicaram em suas redes sociais textos incentivando a emissão do documento.

Acaba no dia 4 de maio, em pouco mais de um mês o prazo, portanto, o prazo para os jovens de 16 a 17 anos do país tirarem seu primeiro título de eleitor. Também podem obter o documento pessoas com 15 anos que farão aniversário até o dia 2 de outubro, data do primeiro turno da eleição.

De acordo com o artigo 14 da Constituição Federal, o voto é facultativo para quem tem 16 ou 17 anos, e passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos.

O prazo é o mesmo para quem tem 18 anos e nunca tirou o documento, para adultos que precisam transferir o domicílio eleitoral ou para regularização da situação do cidadão que por algum motivo está em débito com a Justiça Eleitoral.

Desde o ano passado, é possível fazer online a emissão do primeiro título. Para isso, deve-se utilizar o sistema TítuloNet, por computador, tablet ou celular.

Além de preencher o requerimento com dados do futuro eleitor, é preciso anexar pelo menos quatro fotografias (selfie e documentos) ao requerimento para comprovação da identidade.

Por fim, é necessário juntar um comprovante de residência.

Homens com idade entre 18 e 45 anos devem enviar ainda o comprovante de quitação do serviço militar.

O pedido de emissão também pode ser acompanhado pela internet: basta acessar a guia Acompanhar Requerimento e informar o número do protocolo gerado na primeira fase do atendimento.

Desde o início de setembro de 2021, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promove a campanha Bora Votar!, que incentiva o alistamento e o voto consciente dos jovens de 16 e 17 anos, que, mesmo não sendo obrigados a votar, podem escolher seus representantes nos Poderes Executivo e Legislativo.

Veja publicações:

Tem 16 ou 17 anos ou fará 16 anos ATÉ 02 de Outubro? Mudou de cidade e quer votar para o novo presidente do Brasil?

Então, fique sabendo que é muito fácil tirar ou transferir o título hoje em dia! É tudo online e não precisa de biometria!

— Anitta (@Anitta) March 23, 2022

olha, adolescentes, eu sei que vocês gostam de deixar tudo pra última hora, mas quando o assunto é sério não dá pra arriscar, VOCÊS DE 16 ANOS OU MAIS TÃO ESPERANDO O QUE PRA TIRAR O TÍTULO DE ELEITOR???

— Giginha, a Grigio 🦕 (@gigi_grigio) March 24, 2022

In 2020, Americans only defeated Donald Trump because record voters used their democratic rights, especially young people. To defeat Bolsonaro, Brazilians aged 16 and 17, must register to vote in the next elections. They have until May 4th to do this at https://t.co/EzvkuIzyrL https://t.co/cbIfSWYwZ9

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) March 24, 2022

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

