Volante assinou com a equipe de General Severiano até 2026

Rio de Janeiro – O Botafogo anunciou oficialmente o acerto com o meio-campista Patrick de Paula. O jogador, que se profissionalizou no Palmeiras, firmou contrato com o Alvinegro de General Severiano até o final de 2026.



Patrick De Paula é FOGO! 🤝☑️

Meia é mais um reforço que chega ao Botafogo 📝

Seja bem-vindo ao Glorioso, PK! 💪🏼 #VamosBOTAFOGO

Um golaço do nosso Boss @JohnTextor 👏🏼⚽️ pic.twitter.com/64MP35bCzy

— Botafogo F.R. (@Botafogo) March 24, 2022

“O jogador foi aprovado nos exames médicos e firmou contrato até o final de 2026. De Paula será apresentado oficialmente em coletiva de imprensa presencial nesta sexta (24) às 12h40 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos”, informa o Botafogo.

Patrick de Paula seguiu para o Palmeiras após se destacar na edição de 2017 da Taça das Favelas. Pelas categorias de base do Alviverde ele conquistou a Copa RS Sub-20 (2018), o Campeonato Paulista Sub-20 (2018-2019), o Campeonato Brasileiro Sub-20 (2018) e a Copa do Brasil Sub-20 (2019).

“Venci na bola, orgulhei a comunidade e conquistei o continente. Agora é hora de conquistar a torcida mais apaixonada do mundo. Voltei para o Rio para fazer história com a camisa mais tradicional do futebol”, declarou o volante em vídeo promocional divulgado pelo Botafogo.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

