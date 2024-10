A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) levou às ruas, neste domingo (27/10), um efetivo de aproximadamente 1.500 policiais militares para garantir a ordem, tranquilidade e a segurança durante o segundo turno da eleição municipal de Manaus.

O efetivo está distribuído em 125 viaturas, policiamento a pé e guarda das urnas nos colégios eleitorais. Num esforço coordenado para assegurar que o processo eleitoral ocorra de forma tranquila e sem incidentes graves.

Segundo o subcomandante-geral da PMAM, coronel PM Thiago Balbi, coordenador geral do policiamento da corporação neste processo eleitoral, as equipes policiais estão a postos desde às 6h da manhã. A força militar também está responsável pela segurança e guarda de urnas de 230 locais de votação.

“O restante dos policiais militares reforçam o policiamento ostensivo e apoiam a Justiça Eleitoral, tanto na fiscalização da propaganda, quanto ficando de prontidão também nas unidades especializadas da polícia para qualquer situação. Também temos o reforço das viaturas, estamos com 60 viaturas a mais do normal para a gente garantir o policiamento ostensivo na cidade”, explicou.

Operação Águia/ Ação Impacto.

Na quarta-feira (23/10), a PMAM deflagrou a Operação Águia/Ação Impacto em todas as zonas de Manaus, com o objetivo de manter a ordem e segurança durante o feriado prolongado e realização da eleição municipal na capital.

Cerca de 180 policiais militares, que fazem parte do efetivo das unidades dos Comandos de Policiamento, Especializado, Metropolitano e Ambiental, somam-se às equipes policiais do serviço diário realizado pela corporação. A tropa está dividida em 52 viaturas e cinco cavalos.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.