O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, afirmou após a partida contra o Athletico-PR que o atacante Rafa Silva será multado pela expulsão com três segundos de jogo. Durante a coletiva de imprensa, Alexandre não escondeu a indignação com o episódio. “É inadmissível o que aconteceu com o Rafa Silva. Essa gestão não aceita situação como essa. O Rafa já foi comunicado de uma multa severa, dentro do que a lei permite. Depois, a gente vai aguardar os próximos passos. O Cruzeiro, acima de tudo, é um clube muito sério. Cumpre rigorasamente o que é combinado. E exige muito profissionalismo impecável. Não concorda com a atitude e, por isso, o Rafael já foi multado”.

A partida:

O Athletico-PR venceu o Cruzeiro por 3 a 0, na Ligga Arena, em Curitiba, neste sábado (26), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória encerrou uma sequência de 11 rodadas sem triunfos do time paranaense, que contou com uma vantagem inusitada logo no início da partida. Aos três segundos, logo após a saída de bola, o atacante Rafa Silva foi expulso por acertar uma cotovelada em Kaique Rocha. O cartão vermelho ao jogador cruzeirense estabeleceu um novo recorde no Brasileirão. Antes, a expulsão mais rápida também era de um atleta do Cruzeiro: em 2009, no clássico contra o Atlético-MG, Zé Carlos foi expulso pelo mesmo motivo com 12 segundos.

Com o resultado, construído a partir dos gols de Pablo, no primeiro tempo, e Julimar, marcado aos 15 segundos do segundo tempo e de Nikão, o Athletico soma agora 34 pontos. Já o Cruzeiro, que entrou em campo com um time reserva focando no segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Lanús, estacionou nos 44 pontos. O time mineiro terá a decisão pela Sul-Americana na próxima quarta-feira (30), às 19h, na Argentina, após empatar por 1 a 1 no primeiro jogo, em Minas Gerais. Sob o comando de Fernando Diniz, o Cruzeiro segue sem vitórias, acumulando quatro empates e duas derrotas.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes