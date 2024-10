O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza (Avante), disse que o trabalho feito pelo prefeito David Almeida, do mesmo partido, em quase quatro anos de gestão, terá o reconhecimento de Manaus nas urnas. A declaração foi feita, na manhã deste domingo (27/10), em entrevista coletiva após votar na zona centro-sul da capital.

Acompanhado da família, Tadeu de Souza demonstrou confiança que o grupo político terá êxito no segundo turno do pleito deste ano. Mais cedo, o vice-governador acompanhou o prefeito David Almeida em sua votação em uma escola estadual do bairro Morro da Liberdade, zona sul.

“Tenho orgulho de fazer parte desse movimento político que está nesse processo de consolidação da mudança na cidade de Manaus. Com todo o respeito àqueles que se propõem a serem atores nesse processo de confronto e disputa eleitoral, mas o povo de Manaus vai reconhecer o trabalho realizado pelo prefeito David e essa diferença de votos vai ser consolidada e retumbante”, afirmou Tadeu.

Tadeu de Souza é presidente do diretório municipal do Avante e coordenou a campanha de reeleição do prefeito. O vice-governador destacou que a sigla atuou para a realização de uma eleição limpa e propositiva e que o processo democrático sai fortalecido desta eleição.

“Nos empenhamos muito nesses últimos 40 dias, no sentido de fazer uma eleição limpa, contribuir com a Justiça Eleitoral e para esse esforço de consolidação e fortalecimento da democracia no país”, frisou Tadeu.