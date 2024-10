O Bayern de Munique reassumiu a liderança do Campeonato Alemão ao vencer o Bochum, lanterna da competição, por 5 a 0 neste domingo (27), no estádio Vonovia Ruhrstadion. Com seis vitórias e dois empates, o Bayern acumula 20 pontos, mesma pontuação do RB Leipzig, que derrotou o Freiburg por 3 a 1 no sábado. No entanto, a equipe bávara lidera pelo saldo de gols superior (22 contra 11), posição que mantém desde a terceira rodada. A vitória expressiva veio após a derrota por 4 a 1 para o Barcelona na Liga dos Campeões.

Aos 16 minutos do primeiro tempo, o francês Michael Olise abriu o placar em uma cobrança de falta. Jamal Musiala ampliou aos 26 minutos. No segundo tempo, Harry Kane marcou seu nono gol na Bundesliga aos 13, após uma jogada de Musiala. Leroy Sané, que entrou no lugar de Olise, fez o quarto gol aos 20 minutos, e Kingsley Coman fechou a goleada aos 26, com um belo chute de efeito.

