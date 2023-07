Depois de muitos rumores e clima hostil no Nilton Santos, o Botafogo confirmou no fim da tarde desta sexta-feira, 30, que o técnico português Luís Castro deixou o cargo. Ele irá para o Al Nassr, da Arábia Saudita. “O Botafogo foi comunicado nesta sexta-feira (30) pelo técnico Luís Castro sobre a sua decisão de aceitar proposta de um clube do exterior, o que encerra a atuação no comando técnico da equipe. Também deixam o Clube os auxiliares Vitor Severino e João Brandão; o preparador físico Roberto de Oliveira; o preparador de goleiros Daniel Correia; e o analista de desempenho Nuno Baptista. O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso nos futuros desafios”, disse a equipe em comunicado. Luís Castro chegou ao Botafogo em março de 2022. Após alguns resultados ruins e instabilidade, o português conseguiu levar a equipe até a liderança do Campeonato Brasileiro de forma isolada. O clube já busca um substituto. No domingo, a equipe entra em campo no clássico contra o Vasco pela 13ª rodada do nacional.

