Um container se desprendeu de uma carreta e tombou, na tarde desta sexta-feira (30), na avenida das Torres no cruzamento com a avenida Timbiras, bairro Cidade Nova zona norte de Manaus. Ninguém ficou ferido.

De acordo com um ajudante que estava dentro do veículo, o lock, trava que prende o container na carreta, quebrou no momento de uma curva o que ocasionou o acidente.

A informação é que a carreta transportava mais de 20 toneladas de carga de MDF e seguia para o município de Boa Vista em Roraima.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foi acionado para atender a ocorrência e auxiliar no tráfego do trânsito que seguiu sem muito congestionamento.