Representantes da Distribuidora Atem participam nesta sexta-feira (30), do 3º Workshop do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis (Sindicombustíveis), em São Luís, no Maranhão. Trata-se de um dos eventos mais importantes do segmento.

A Distribuidora Atem levou os times do Comercial e de Marketing que estão apresentando a empresa em um estande dentro da feira de serviços e produtos do setor de combustíveis.

“Para a Atem a participação em eventos do setor é uma mostra de que a empresa está buscando sempre estar por dentro das novidades do segmento para que possamos aprimorar nossos serviços e atender melhor nossos clientes”, ressalta o superintendente Comercial da Distribuidora Atem, Alexandre Ferreira, que participou também este mês do 10º Encontro de Revendedores de Combustíveis do Centro-Oeste, em Goiás.

Este ano, será apenas um dia de evento com uma programação de palestras e painéis que abordam temas que vão desde o “Atendimento como diferencial do posto ou loja”, com Marcelo Borja, conhecido por ter começado como frentista, no interior de São Paulo, e hoje tem mais de 130 mil pessoas treinadas no Brasil; até “O Consumidor tem pressa: corra com ele ou corra atrás dele”, com o administrador Roberto James. Haverá ainda o painel “Fiscalização ou Futuro da Matriz Energética”.

O evento terminará com a palestra “O mundo muda, a palestra muda” com Dado Schneider, doutor em Comunicação pela PUC/RS, professor da ESPM Sul e da HSM Educação e criador da marca Claro.

Sobre a Atem – O Grupo Atem, com 28 anos de fundação, é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial, construção naval e refino de petróleo, entre outras. O Grupo está presente em 13 estados do Brasil, possuindo, a Distribuidora, mais de 350 postos franqueados, 7 bases de distribuição ativa, 2 bases em construção e milhares de clientes ativos, além de capacidade de movimentação de 9 bilhões de litros de combustíveis por ano.