O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal quando visitava a cidade Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, na manhã desta sexta-feira (11), e foi transferido de helicóptero para um hospital particular em Natal. Segundo informações, Bolsonaro deu entrada em um hospital na cidade de Santa Cruz, a 115 km da capital potiguar.

De acordo com interlocutores, ele teve uma obstrução intestinal decorrente da facada sofrida em 2018. Segundo o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, Bolsonaro está acompanhado do senador Rogério Marinho

“Não estou com ele, mas passou mal sim, com dores ba barriga. Está sendo medicado e vai ser levado pra um hospital em Natal”, disse.

Bolsonaro está em viagem pela região Nordeste, onde realizava uma turnê batida por ele de “Rota 22”, em referência ao número do PL nas urnas. O ex-ministro Gilson Machado publicou imagens na manhã de hoje ao lado de Bolsonaro na cidade de Bom Jesus.

