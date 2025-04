Visuliazação: 0

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado nesta sexta-feira (11/04) em um hospital da cidade de Santa Cruz (RN). Segundo a coluna de Bela Megale, procurou atendimento médico após sentir dores abdominais.

Bolsonaro desembarcou no Estado nesta sexta-feira (11/04), para a inauguração do Rota 22, projeto do partido para ampliar o alcance de pautas da Oposição com foco no Nordeste. Entre os temas-chave dos encontros está a anistia aos presos pelo 8 de Janeiro.

A agenda do ex-presidente previa passagem pelas cidades de Acari, Oiticica e Pau dos Ferros.