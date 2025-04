Manaus registra três acidentes de trânsito em menos de 24 horas

Visuliazação: 7

Três acidentes de trânsito foram registrados em Manaus nas últimas 24 horas, em diferentes pontos da cidade. Duas pessoas ficaram feridas em uma das colisões.

Na manhã desta sexta-feira (11/04), um motorista de aplicativo perdeu o controle do veículo e invadiu uma parada de ônibus na Avenida Solimões, no bairro Distrito Industrial, zona Leste da cidade. De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o condutor perdeu o controle dos freios e tentou reduzir, mas a pista molhada dificultou a manobra. Para evitar uma colisão com um ônibus à frente, o motorista optou por desviar para a pilastra da parada.

A dianteira do carro ficou parcialmente destruída, mas, apesar do susto, não houve registro de feridos, apenas danos materiais. O local foi isolado para retirada do veículo e análise das circunstâncias do ocorrido.

Ainda nas primeiras horas do dia, outro veículo invadiu um canteiro central e bateu em uma mureta na Avenida Álvaro Maia, bairro Nossa Senhora das Graças, na zona Centro-Sul. O condutor teve ferimentos leves, mas não precisou de atendimento médico. O veículo permanece na pista, mas não afeta o tráfego de veículos no local.

As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades de trânsito, mas a chuva que atinge a cidade desde a madrugada pode ter contribuído para o acidente.

Acidente registrado no bairro Novo Israel – Foto: Reprodução

Motoristas ficam feridos na Torquato Tapajós

Já na noite de quinta-feira (10/04), um acidente grave aconteceu no cruzamento da rua Canaã com a avenida Torquato Tapajós, no bairro Novo Israel, zona Norte. Um carro modelo Renault Kwid, que estaria em alta velocidade, colidiu de frente com um ônibus da linha 500.

Com o impacto, os ‘airbags’ de ambos os veículos foram acionados. O motorista do carro e o condutor do ônibus ficaram feridos e foram socorridos por equipes do Samu, sendo levados a um hospital da região. De acordo com testemunhas, os dois estavam conscientes e não correm risco de morte.

As causas dos acidentes serão investigadas pelos órgãos de trânsito.