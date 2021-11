5/5 - (3 votes)

O prefeito de Barcelos Edson Mendes, esteve nesta terça-feira (23), junto ao Dr. Carlos Henrique, titular da SEINFRA, e da Secretária Executiva, Dra. Janete Abrahim, onde foi firmado convênio para asfaltar parte do Bairro do Marará.

O Prefeito agradeceu o Governador Wilson Lima e ao Deputado Wilker Barreto, autor da emenda de mais este benefício para Barcelos. Na ocasião, também foi apresentado o projeto dos pequenos portos que atenderão Moura, Carvoeiro e Cumaru, frutos de emenda articulada pela Deputada Terezinha Ruiz.

De acordo com o Prefeito Edson Mendes, na pauta, também foi tratado a aquisição do dissipador que permitirá a drenagem total das águas pluviais que alagam o quarteirão do Hospital Geral de Barcelos.

ASFALTAMENTO DAS RUAS DE BARCELOS