O prefeito de Barcelos, Edson Mendes, realizou a inauguração de seis importantes obras para a cidade. O prefeito, equipe de gestão, deputados parceiros e vereadores tiveram a manhã toda entregando ao povo barcelense o resultado de muito trabalho e empenho da gestão municipal.

A população acompanhou o prefeito no percurso de inaugurações, também presentes os secretários municipais, prefeito de São Gabriel da Cachoeira Clóvis Curubão, vereadores (Diego Ribeiro, Gleidson Serrão, Albert Fernandes, Thales Chagas, Eduardo Militão, Suane Fragoso e Josias Benfica). Também contou com a importante presença dos deputados Sinésio Campos, Adjuto Afonso, Wilker Barreto, Delegado Péricles e Fausto Júnior (que veio neste sábado).

A primeira inauguração ocorreu no Bairro de Aparecida com a entrega da Unidade Básica de Saúde Pedro Nunes Benfica. Trata-se de uma obra importante para os moradores de Aparecida, reforma e ampliação de umas das primeiras unidades de saúde no município de Barcelos. (veja as fotos).

Logo após, a comitiva seguiu para o Bairro de Nazaré, onde houve a reinauguração Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social. (veja as fotos).

Seguindo o cronograma de inaugurações, o prefeito Edson e sua comitiva partiu para o Bairro de São Francisco para entrega da Unidade Básica de Saúde Otília de Macêdo Bezerra. A UBS foi totalmente adaptada com o que há de melhor, com ampliação e adequação das estruturas, permitindo um atendimento aperfeiçoado aos moradores do querido Bairro do São Francisco. A UBS ofertará a partir de segunda feira (23) diversos serviços, entre eles, o atendimento médico, odontológico, consulta de enfermagem, farmácia básica, sala de imunização e curativo entre outros serviços. A Unidade possui equipe de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e da estratégia de Saúde da Família, que são o elo entre os serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde de Barcelos e a população. (veja as fotos).

Saindo do Bairro de São Francisco, a comitiva chegou ao Bairro Centro, onde houve a inauguração da obra de reforma e ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA. “A reforma da secretaria se fez necessária para poder dar aos usuários e aos colaboradores um lugar adequado, confortável e humano para os atendimentos.”, ressaltou a secretária Patrícia Leite. (veja as fotos).

Já na no Bairro da Paz, visando beneficiar desde as crianças até os idosos daquele bairro, foi entregue um espaço de suma importância para os moradores, o Centro Social Francisco de Oliveira Bonfim, prédio onde irá funcionar o centro, para a população ter acesso gratuito a diversos serviços promovidos pela assistência social e pelo Bairro (veja as fotos).

Posteriormente para encerrar as inaugurações, o grupo caminhou para o Bairro de São Sebastião para a entrega a população do Prédio da Creche Municipal Taína Suri. O prefeito Edson Mendes destacou a importância da obra para a comunidade que recebe um espaço totalmente revitalizado, 35 anos após sua inauguração pelo então Prefeito Edson Mendes Cabeça Branca (pai do atual prefeito). “Esta foi a primeira creche inaugurada em Barcelos pelo meu saudoso pai ainda em 1986 e somente agora recebeu uma reforma digna na nossa gestão, algo tão necessário para as crianças que são atendidas aqui. Disse o o prefeito (veja as fotos).

As obras de reforma e ampliação foram com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Barcelos com emendas parlamentares dos deputados amigos da cidade de Barcelos em articulação do Prefeito Edson Mendes.