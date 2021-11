Presidente da República, Jair Bolsonaro, enviou ao Congresso Nacional projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Federal a realizar contratação de parceria público privada para concessão patrocinada de aeroportos no Estado do Amazonas. A autorização Legislativa é necessária para assegurar o aporte de recursos federais em empreendimentos já qualificados nos programas Nacional de Desestatização (PND) e de Parcerias de Investimentos (PPI).

A medida permite a transferência à iniciativa privada de oito aeroportos. São eles: Parintins; Carauari, Coari, Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Lábrea, Maués.

Esses aeroportos atualmente carecem de uma infraestrutura mínima para se manterem em operação. Muitas vezes não há qualquer sinalização ou segregação de área para embarque e desembarque de passageiros, além da ausência de cerca operacional e de fiscalização para evitar invasões.

Como os aeroportos não têm a capacidade de gerar receitas suficientes para cobrir os custos com novos investimentos e operação, a autorização legislativa é necessária para que a desestatização se faça na modalidade concessão patrocinada, ou seja, com aporte de recursos públicos. Os oito terminais aéreos do