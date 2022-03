Avalie o post

Aulas produzidas no Amazonas serão transmitidas em canal aberto para todo o país, pela a TV Brasil, emissora do governo federal. O projeto ‘Aula em Casa’, que auxiliou os alunos amazonenses durante o confinamento provocado pela pandemia de Covid-19, já estava sendo transmitido por emissoras estatais de 12 estados brasileiros.



Além da TV Brasil, emissoras de rádio e TV afiliadas ao Sistema da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) também veicularão os conteúdos na grade de programação.

O contrato de cooperação técnica entre governo do Amazonas e TV Brasil foi assinado na última sexta-feira (25), durante a inauguração do canal 2.1, que exibirá o sinal da TV Brasil no Amazonas.

As aulas são produzidos pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e transmitidas pelo canal estatal Encontro das Águas. Pelas cooperações assinadas anteriormente com 12 estados, o ‘Aula em Casa’ alcançou mais de 10 milhões de estudantes, entre 2020 e 2021, segundo o governo.

Com informações do Governo do Amazonas

Foto: Eduardo Cavalcante/Seduc

