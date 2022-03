Avalie o post

O partido não informou a origem dos recursos

Manaus – Com perfil de lançamento de campanha eleitoral, o Partido União Brasil promoveu na manhã deste sábado(26), um ato de filiação do governador do Amazonas, Wilson Lima. Videos na internet apontam que políticos do interior do estado vieram até de avião para a grande festa. O partido não informou a origem dos recursos. O evento aconteceu na quadra da Escola de Samba Aparecida, na zona oeste de Manaus e causou um grande congestionamento no trânsito.

(Foto: Divulgação)

(Foto: Divulgação)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

