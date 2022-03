Avalie o post

Ayla é sua segunda filha, o mais velho tem 3 anos

Manaus – Ayla Ferreira da Silva, 1 mês, morreu na manhã deste sábado (26) na comunidade Fazendinha, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A suspeita é de que a criança tenha se engasgado com leite materno durante a madrugada.

Edimara Ferreira, 22, mãe da bebê disse que amamentou a criança e a mesma dormiu. Como ela não acordou durante a manhã, ela foi olhar e a nenê estava com os pés inchados e o corpo suado.

Ayla, que nasceu prematura de 8 meses, foi levada para Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo.

Segundo a mãe, os médicos só voltaram para informar que a criança havia morrido e que a pequena teria sido vítima de afogamento pelo leite materno.

Logo em seguida os policias militares voltaram com o documento e pediram a ela que comparecessem até a Delegacia Especializada Em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) onde estão prestando esclarecimentos

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

