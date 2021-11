Avalie o post

Chefe da polícia de Waukesha, em Wisconsin, confirmou óbitos, mas não informou detalhes pois as famílias estão sendo notificadas

Waukesha – A polícia confirmou na noite deste domingo (21) que várias pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas no ataque cometido em Waukesha, no estado de Wisconsin, onde um carro atingiu e atropelou participantes de um desfile.

(Foto: Reprodução/Twitter)

O chefe de polícia da cidade, Dan Phillips, confirmou que vários dos atropelados eram crianças e que “várias” pessoas morreram, mas não deu mais detalhes porque as famílias das vítimas ainda estão sendo notificadas.

De acordo com a polícia, uma pessoa já foi detida e a investigação continua aberta.

