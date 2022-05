Avalie o post

No mês dedicado a Nossa Senhora, a Arquidiocese de Manaus convoca comunidades a fazerem Vigília pela Paz. A iniciativa visa unir a igreja em oração, acerca deste momento de tantas guerras, violências físicas e verbais, e toda promoção de ódio.

O material foi produzido pelas Irmãs da Congregação Pias Discípulas do Divino Mestre e Coordenação de Pastoral da Arquidiocese de Manaus. No roteiro contém indicações de cantos, orações e como preparar o ambiente para a vigília.

Ouça a matéria completa:

De acordo com o coordenador arquidiocesano de pastoral, Padre Geraldo Bendahan, a Vigília pela Paz é um pedido do Papa Francisco que tem se mostrado constantemente preocupado com a situação das guerras, entre outros desafios enfrentados pela sociedade.

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

source