O evento esportivo é de iniciativa do Prefeito Edson Mendes, com o intuito oferecer a oportunidade a centenas de crianças, jovens e adolescentes de praticar o esportes gratuitamente dentro dos projetos sociais esportivos desenvolvidos pela prefeitura.

O início do evento esportivo aconteceu na Quadra Bertino Rodrigues nesta terça-feira (10-05), com 4 jogos iniciais e as apresentações das rainhas de cada time, que contou com a ilustre presença dos vereadores Thales Chagas, Albert Fernandes, Josias Benfica, Eduardo Militão, Marlos Monteiro e da secretária de Saúde Patrícia Leite.