Manaus (AM) – Um carro foi arremessado para fora da via após a colisão contra um caminhão, na avenida Irianeopolis, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, na tarde desta quarta-feira (11). Com o impacto da batida, o veículo foi jogado no Igarapé do Passarinho.

Dentro do carro, modelo Renault Kwid, estava o condutor identificado como Rômulo freire, de 42 anos, juntamente com a esposa, Daniele Lúcia Pereira Freire, de 40 anos, e os três filhos, de 13, 11 e 4 anos.

Conforme Rômulo, o caminhão não parou no cruzamento e acabou colidindo com o veículo, que foi arremessado para dentro do Igarapé do Passarinho. Rômulo conseguiu sair pela janela do carro e ajudou a retirar as crianças. Porém, não conseguiu tirar a mulher, que ficou presa nas ferragens do carro.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM) foi acionada e, ao chegar no local, retirou Daniele das ferragens. Segundo Rômulo, ninguém ficou gravemente ferido, apenas um dos filhos teve uma fratura no nariz.

