Manaus (AM) – Oito em cada dez manauaras aprovam a gestão de David Almeida à frente da Prefeitura de Manaus. É o que aponta a pesquisa do Instituto Diário de Pesquisa (IDP), divulgada nesta terça-feira (10), que mostra 82% de aprovação do trabalho de Almeida como gestor do Executivo municipal. O levantamento confirma a alta satisfação dos manauenses com o prefeito, que já havia recebido 81% de aprovação em pesquisa divulgada pelo mesmo instituto, em fevereiro.

No novo levantamento, David Almeida recebeu destaque dos entrevistados que consideraram a atuação como ótimo/bom, que atinge 42,7%. E os que apontam como regular ficou em 39,3%. O índice de satisfação da população com o chefe do Executivo municipal leva em consideração as principais áreas da gestão (transporte, saúde, educação, infraestrutura), entre outros.

Para o prefeito, o levantamento é reflexo do investimento da prefeitura na melhoria da qualidade de vida dos manauaras, como a reformulação em uma das principais áreas: a Saúde, prioridade zero da gestão após as dificuldades enfrentadas com a pandemia de Covid-19 no início de 2021.

“Depois de enfrentar muitos desafios, conseguimos, com muito trabalho, começar uma nova página na história de Manaus e a população tem reconhecido o nosso esforço. Manaus tem, hoje, a melhor saúde básica do Brasil, poucos meses depois do ano difícil que tivemos em 2021. Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde fizeram da saúde básica de Manaus o orgulho da nossa cidade e uma referência para o Brasil. Todas as metas foram alcançadas nos atendimentos”

Após Manaus se tornar referência na área da Saúde, conquistando o 1º lugar no índice final do “Previne Brasil”, com o melhor sistema de Atenção Básica na Saúde entre as capitais, e ter terminado 2021 com o Sine que mais emprega no país, o prefeito David Almeida quer agora que a capital do Amazonas lidere o ranking nacional do Índice de Desenvolvimento da Atenção Básica (Ideb), promovido pelo Ministério da Educação. Para que isso ocorra, o prefeito desafiou os gestores municipais da Secretaria Municipal de Educação (Semed) a buscarem a excelência nas unidades de ensino da cidade.

“Nós estamos buscando a excelência na prestação de serviços aqui na nossa cidade e o desafio foi feito para mais de 500 gestores, que agora vão passar o desafio aos nossos professores, para que possamos transformar a educação básica de Manaus em uma das melhores do Brasil, da mesma forma que nós fizemos com a saúde, com a economia, com as finanças e também com o emprego. Portanto, eu quero destacar que o desafio foi aceito e agora nós vamos buscar os resultados dessa reunião”,

A prefeitura também atingiu o nível máximo na última análise sobre Capacidade de Pagamento (Capag) do Tesouro Nacional e garantiu nota máxima, “A”, nos três indicadores que compõem a metodologia de cálculo da avaliação: liquidez, poupança corrente e endividamento do município. A análise Capag do Tesouro Nacional monitora a situação fiscal dos entes subnacionais que podem realizar operações de crédito com garantia da União.

“É uma prova do trabalho sério que estamos desenvolvendo. A equipe desta prefeitura é comprometida e desde o primeiro dia em que assumi a administração da cidade de Manaus, vejo o quanto nossas ações estão fazendo a diferença em todos os setores de nossa competência, seja na Educação, na Infraestrutura, na Saúde, e agora nas Finanças, além dos demais segmentos, que também se destacam. A gente está aqui para fazer diferente, para fazer o melhor na vida da nossa população que está sentindo e vivenciando cada passo que está levando Manaus para um outro patamar”

Pesquisa

A pesquisa realizada pelo IDP ouviu mil eleitores na capital e foi feita entre os dias 27 de abril e 8 de maio, sob a coordenação do professor doutor Edmilson de Araújo Silva, matemático e consultor estatístico. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro estimada é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos.

*Com informações da assessoria

