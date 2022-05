Avalie o post

Conforme as novas normas, está permitida a volta do serviço de bordo, a retirada da máscara para alimentação e o retorno da capacidade máxima de passageiros no transporte para embarque e desembarque pela área remota.

A obrigatoriedade do uso de máscaras dentro do avião e nas áreas restritas dos aeroportos continua mantida, além do desembarque realizado por fileiras e os procedimentos de limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies. O distanciamento físico continua recomendado.

Ontem, a Anvisa também decidiu pela prorrogação por 1 ano da validade das autorizações de uso emergencial de medicamentos e vacinas contra a Covid-19. Nesse prazo, as empresas terão que pedir o registro sanitário definitivo.

Com a resolução aprovada, a Agência pretende manter o padrão atual no fornecimento de vacinas e medicamentos contra a doença. A autorização para uso emergencial de vacinas ocorreu por conta da necessidade de uma resposta rápida ao contágio da doença e o aumento no número de casos e mortes no país.

Na Europa, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (Easa) e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças informaram que, a partir da próxima segunda-feira (16), deixam de recomendar máscaras obrigatórias em aeroportos e voos.

Fonte: Agência Brasil

