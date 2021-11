Avalie o post

A chef foi destaque em sua exposição sobre os pratos à base de formigas | Foto: Divulgação/Sebrae

BARCELONA (ES) - A Chef Elisângela Valle, parceira do Sebrae em todo seu processo de ampliação de suas atividades gastronômicas e empresarias, junto aos seus três restaurantes na capital amazonense, foi destaque em sua exposição sobre os pratos à base de formigas da espécie maniwara no Congresso Internacional de Ciência e Gastronomia. O evento acontece na Universidade de Barcelona, na Catalunha, Espanha, de 8 a 10 de novembro, reunindo o que há de mais avançado na área.

Elisângela mostrou em sua exposição, realizada na última segunda-feira (08), que a arte de cozinhar formigas, um hábito milenar indígena dos povos de São Gabriel da Cachoeira, vai muito além do exotismo, e que esses insetos tem propriedades minerais, que fortalecem a visão entre outros benefícios à saúde.

A crocância e o sabor inconfundível à mesa dos pratos à base de formigas, como a Quinhampira, tradicional iguaria indígena com formigas, peixe e pimenta foram destaques do evento global. Pesquisas realizadas nos Laboratório de Química da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) evidenciam os benefícios do consumo de formigas, o que valorizou ainda mais o trabalho apresentado pela chef Elisângela Valle, que mereceu publicação em dois importantes veículos de imprensa da capital catalã, às margens do mar Mediterrâneo.

Elisângela Valle, que é um dos expoentes da gastronomia regional e universal da Amazônia, agora, passa a ser referência internacional do movimento gastronômico com base científica, onde Ferran Adriá, um dos mais conceituados chef do mundo à frente do icônico restaurante El Bulli fez história, é um dos mestres.

" Eu me preparei para este congresso da maneira mais científica e gastronômica possível. Mostrei de onde vem as formigas, como são coletadas e cozinhadas e como os cientistas do Amazonas trabalharam a liofilização dessas formigas e como elas são benéficas à saúde, especialmente para os olhos. São ricas em vitamina A e altamente proteicas " Elisângela Valle, chef



Parceria com o Sebrae

Segundo o analista técnico do Sebrae Amazonas José Gomes, especialista em alimentação fora do lar, que conheceu Elisângêla Valle em um evento da Abrasel, a chef já era promissora. “Foi quando a convidei para participar do projeto de alimentação da nossa instituição. Naquele evento, observei que ela se diferenciava dos demais que ali estavam", salienta.

Em 2014, Elisângela falou do Fish and chips para a Copa do Mundo, pois Manaus iria sediar alguns jogos para Gomes. Na hora, o analista comprou a ideia e apresentou para o Sebrae Nacional, que estava em parceria com a FIFA na seleção de negócios viáveis para apresentar durante a Copa.

"E deu certo, o Fish and chips esteve na Arena da Amazônia. No período da Copa de 2014, a chef Elisângela Valle inaugurou um restaurante regional no Largo São Sebastião, onde é sucesso até hoje", destaca o analista.

O Sebrae viabilizou a ida da chef Elisângela Valle à São Gabriel da Cachoeira, para fazer um documentário que foi apresentado no dia 08 de novembro, na Universidade de Barcelona.

Vendo todo o trabalho e desempenho da chef, Gomes acredita na importância desse apoio para preservação e resgate do conhecimento e da cozinha indígena, que originou a atual culinária amazonense da floresta profunda conhecida mundialmente.

*Com informações da assessoria

