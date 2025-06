Visuliazação: 0

O Amazonas vai receber 10 novos peritos médicos para atuar nas APS (Agências da Previdência Social). Eles foram aprovados em concurso público. O resultado foi divulgado na segunda-feira (23) pelo Ministério da Previdência Social no Diário Oficial da União. A nomeação dos profissionais é para reduzir o tempo de espera nas perícias médicas no estado e em outras regiões do país.

As vagas foram distribuídas de acordo com a demanda e o tempo médio de espera por atendimento em cada localidade. No Amazonas, os novos profissionais vão reforçar as unidades de Manaus (4), Itacoatiara (2), Manacapuru (2) e Parintins (2).

Os candidatos aprovados terão cinco dias para indicar a cidade onde desejam atuar, obedecendo à ordem de classificação no concurso. A previsão é que todos os novos peritos estejam em exercício até o dia 15 de agosto, após passarem por treinamento.

“Os novos peritos médicos irão trabalhar nos locais em que as pessoas mais precisam, onde a espera para a realização de uma perícia é maior. A chegada desses profissionais é muito esperada e vai melhorar bastante o atendimento na ponta aos nossos segurados”, declarou o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz.

Além das 250 vagas preenchidas neste primeiro momento, o governo prevê autorizar a nomeação de mais 250 candidatos do cadastro reserva nos próximos dias, totalizando 500 novos peritos no país.