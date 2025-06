Saga da família Monteverde é contada em documentário lançando na Ladainha do Garantido

Visuliazação: 0

(Parintins-AM) – Foi uma noite de glória no Curralzinho da Baixa, o berço do boi bumba Garantido. Antes da saída da Ladainha, uma das maiores tradições do boi do coração, foi lançado o documentário “Quilombo de Resistência da Baixa da Xanda”, de autoria de Cleomar Monteverde, neta do criador do boi, Lindolfo Monteverde. Paralelo ao documentário, foi lançado o

Livro “Um Sonho Garantido”.

Por volta das 20h, a família Monteverde se reuniu no “altar” Garantido para assistir à projeção do documentário, em um telão montado no curral.

Presente ao evento, o presidente do Garantido, Fred Goes, disse que a nação vermelha é branca está “ fazendo um mergulho na sua memória afetiva”.

— Temos até ter esse sentimento que está guardada pela família Monteverde. Essa pequena capela tem uma importância para a história do nosso boi. Foi um pedido de dona Maria que resultou na construção, com a ajuda dos amigos. Aqui é a memória viva do nosso sentimento, – disse Goes, completando que é “essa fé que vai levar Garantido do campeonato”.

A Ladainha do Boi Garantido é uma das tradições mais emocionantes, impactantes e importantes para os torcedores. Durante a ladainha, os fiéis católicos reúnem para rezar, ainda em latim, cantar e homenagear o boi. Pedem proteção, força e sucesso na competição