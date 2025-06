Visuliazação: 0

Já garantindo na primeira posição do Grupo D e com a vaga garantida para as oitavas de final do Mundial de Clubes, e sabendo que vai enfrentar o Bayern de Munique no domingo (29), às 17h, o Flamengo foi a campo nesta terça-feira (23) com um time reserva e apenas alguns titulares, como goleiro Rossi. Já o LAFC dá adeus ao campeonato na lanterna do Grupo D, com um ponto. Diante do time norte-americano, a equipe cairoca arrancou um empate no final do jogo, que evitou acabar com a invencibilidade do time carioca, que teve chances de sair na frente, mas acertou quatro bolas na trave. A equipe carioca levou um susto na reta final, quase saiu de campo derrotada, mas contou com Wallace Yan para alcançar a igualdade.

Aos 37 minutos, o LAFC chegou ao gol após cobrança de escanteio, mas a arbitragem anulou o lance uma vez que Hollingshead, em posição de impedimento, interferiu na movimentação do goleiro Rossi. O Flamengo encerrou a primeira etapa em marcha lenta, mas com melhor desempenho. Não foi exuberante e dominou o adversário do modo como a classificação antecipada permitia. O travessão apareceu no segundo tempo para evitar o gol rubro-negro. A morosidade, porém, tomou conta da partida. Como nenhuma das equipes já tinham seus destinos selados, o jogo perdeu importância.

Mas com US$ 2 milhões em jogo, o time da costa oeste americana não queria deixar a competição sem marcar um gol. Aos 39, Bouanga aproveitou indecisão na defesa do Flamengo, ficou sozinho cara a cara com Rossi e chutou para colocar o LAFC em vantagem. O empate rubro-negro não demorou para reagir. Dois minutos mais tarde, Wallace Yan invadiu a área e, frente a frente com o goleiro, não teve dificuldades para empurrar para as redes e dar números finais ao duelo.

Chelsea garante última vaga do Grupo D para as oitavas

O corajoso Espérance lutou enquanto teve forças, mas não suportou o melhor futebol do Chelsea, que venceu por 3 a 0, nesta terça-feira (24), na Filadélfia, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. Com o resultado, a equipe inglesa ficou com o segundo lugar na chave, com seis pontos, atrás apenas do Flamengo. O time da Tunísia terminou com três. O Chelsea volta a campo no sábado, às 17 horas (de Brasília, em Charlotte, quando vai enfrentar o Benfica no duelo por um lugar nas quartas de final.

O destaque foi o meio-campista argentino Enzo Fernández, autor dos passes para os gols de Adarabioyo, aos 48, e Delap, aos 50. Com 20 minutos jogados na etapa final, o clima era de confiança por parte do Chelsea, diante do conformismo do Espérance, que precisava virar o placar para conseguir a vaga. As duas torcidas festejavam. A inglesa pela classificação e a tunisiana pela coragem de seus jogadores. Um lance polêmico aconteceu aos 32 minutos, quando o árbitro marcou pênalti para o Chelsea em um lance que a bola bateu no zagueiro do Espérance, mas o VAR mandou anular a marcação. Daí em diante, Ben Said evitou duas vezes gols do Chelsea, mas ainda houve tempo para o terceiro gol inglês com George.

*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP

Publicado por Sarah Paula